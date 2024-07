Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 15/07/2024 12:25

Levy Gasparian - A Polícia Militar apreendeu quase 100 pinos de cocaína em ação realizada em Levy Gasparian na última semana. Um homem foi preso pelo 38º BPM.

De acordo com a PM, uma equipe do DPO do município abordou um homem, de 25 anos, após verificar um grande volume na cintura. Na revista, foram encontrados os entorpecentes. A ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde o material ficou apreendido e o homem permaneceu à disposição da Justiça.