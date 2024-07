Inauguração dos laboratórios - Foto: Divulgação/Faetec

Inauguração dos laboratóriosFoto: Divulgação/Faetec

Publicado 01/07/2024 21:48

Levy Gasparian - A Fundação de Apoio à Escola Técnica ( Faetec), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), inaugurou mais quatro Laboratórios de Iniciação Científica, desta vez, em Areal e Comendador Levy Gasparian. Cada município recebeu dois laboratórios que fazem parte do projeto Intramuros, que acontece dentro de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, destinado a alunos de 08 a 12 anos.

Além de oferecer espaços modernos e confortáveis, os laboratórios têm como objetivo promover a celeridade na construção e economicidade, o projeto promove um importante contato entre os estudantes e a tecnologia, qualificando o ensino e abrindo portas no futuro dos alunos.

Em uma das unidades em Areal, o vice-presidente administrativo da Faetec, Sérgio Costenplate, usou seu momento de fala para exaltar a sua parceria com o prefeito da cidade: “Primeiramente agradecer ao prefeito por insistir e persistir na cidade, por fazer educação como esse município nunca viu. A educação é transformadora, espero que essas crianças usem muito esse instrumento, que com certeza sairão daqui ainda melhores”, conclui o vice-presidente.

O espaço possui capacidade para atender até 35 crianças por vez, onde usarão dos equipamentos para aprender mais sobre química, física e biologia. Ao todo, serão 200 laboratórios já preparados para iniciar suas atividades, para que os alunos possam estar mais próximos da educação voltada à pesquisa científica.

O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, contou com entusiasmo sobre a inauguração dos dois laboratórios no município.

“Lutamos pela nossa cidade todos os dias, não só eu, como os deputados, vereadores. É uma satisfação enorme estar no dia de hoje inaugurando dois laboratórios que vão servir para as crianças do nosso município como instrumento de educação, utilizem muito, façam disso um eixo na vida de vocês, é para vocês e por vocês”, concluiu o prefeito.

Em Comendador Levy Gasparian, Sérgio Costenplate participou de mais duas inaugurações, um laboratório em cada escola municipal. O prefeito da cidade, Claudio Mannarino, esteve presente e contou sobre o desejo de ter o município no topo da educação, e afirmou que os espaços proporcionarão um grande avanço no rendimento escolar das crianças.

“Fiquei muito feliz quando recebi a notícia que iríamos ser um dos municípios contemplados para construir o laboratório nessa primeira fase. Quero agradecer ao vice-presidente da Faetec, pela parceria que selou com a gente, de trazer o melhor para essa cidade. Que nossas crianças aproveitem da melhor forma esse espaço”, contou o prefeito.

Patrícia Alves, diretora adjunta de uma das escolas que recebeu o laboratório, ressaltou a importância desses equipamentos para os alunos: “Essa iniciativa da Faetec com a prefeitura de nossa cidade foi uma grande conquista para nós e para os alunos. Com certeza eles vão aprender muito mais e usar de todas as oportunidades que estamos oferecendo”, concluiu a diretora.