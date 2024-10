Urnas eletrônicas - Foto: Divulgação/TSE

Urnas eletrônicasFoto: Divulgação/TSE

Publicado 05/10/2024 10:33

Levy Gasparian - Faltando apenas um dia para as eleições municipais, os eleitores começam a se preparar para ir às urnas e realizar a escolha de seus representantes. Comendador Levy Gasparian tem o 5º menor eleitorado do estado do Rio de Janeiro, com 8.379 pessoas aptas a votar.

Na listagem, o município fica atrás apenas de Macuco (7.438), Laje do Muriaé (7.713), São José de Ubá (7.837) e São Sebastião do Alto (8.134). Os números foram fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

O município conta, nestas eleições, com dois candidatos a prefeito: Claudio Mannarino (União Brasil), que busca a reeleição, e Edilaine da Saúde (Republicanos), que busca o cargo pela primeira vez. Para o cargo de vereador, são 53 candidatos para nove vagas.