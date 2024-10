3º Mostra Pedagógica da Educação na Creche Municipal Meninos de Jesus - Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Publicado 17/10/2024 20:11

Levy Gasparian - Na última semana, a Creche Municipal Meninos de Jesus realizou a 3ª Mostra Pedagógica da Educação Infantil. O desafio do projeto consiste em demonstrar a importância do brinquedo e da brincadeira no processo educativo com crianças que fazem parte da Educação Infantil tendo em vista que a ludicidade tem muito a contribuir para a construção de um processo educativo prazeroso e de qualidade.

Resgatando o prazer pelas brincadeiras e brinquedos, todos participaram de brincadeiras de roda, proporcionando a descoberta e a exploração dos movimentos ajustados ao ritmo. Também foram realizadas brincadeiras que promovem interação socialização, respeito e cooperação, além da confecção de brinquedos com materiais alternativos.