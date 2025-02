Agentes da 108ª DP e do 38º BPM realizaram a prisão - Foto: Divulgação

Agentes da 108ª DP e do 38º BPM realizaram a prisãoFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 16:10

Levy Gasparian - Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Civil, com suporte operacional da Polícia Militar, prendeu um homem acusado de incêndio na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado na Rua Geraldo Duarte, no bairro Grotão, em Levy Gasparian.

De acordo com a 108ª DP, a vítima foi à delegacia na terça-feira para denunciar que sua residência havia sido incendiada, causando a destruição total do imóvel e de tudo que estava em seu interior. Durante o relato, ela afirmou suspeitar que se tratava de um incêndio criminoso, com indícios de que seu ex-companheiro era o autor, pois não aceitava o fim do relacionamento e já tinha ameaçado atear fogo na casa.

Durante as investigações, foram ouvidas testemunhas e câmeras de segurança foram analisadas, além da perícia, constatando a origem criminosa do incêndio, com o homem sendo apontado como o causador.

Sendo assim, os agentes foram até o indivíduo e realizaram a prisão cautelar, com o acusado sendo conduzido à delegacia e encaminhado à Seap, onde permanecerá à disposição da Justiça.