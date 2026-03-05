Arrecadação em Levy GasparianFoto: Divulgação
Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian realizou a arrecadação e o envio de alimentos não perecíveis e água mineral para as cidades de Juiz de Fora e Matias Barbosa, em Minas Gerais. A mobilização solidária foi organizada após os impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região, deixando famílias em situação de vulnerabilidade.
Ao longo dos últimos dias, servidores públicos e moradores se uniram para arrecadar mantimentos essenciais, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite e água potável.
As doações já foram encaminhadas aos municípios mineiros e serão distribuídas às famílias que mais necessitam, com o apoio das equipes locais.
