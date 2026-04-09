Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 09/04/2026 14:08

Levy Gasparian - Na quarta-feira (8), a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes em Comendador Levy Gasparian. Uma jovem de 18 anos foi presa por tráfico de drogas na ação.

Ao todo, o 38º BPM apreendeu 935 pedras de crack, 160 sacolés de cocaína, além da pasta base da mesma droga. Uma balança de precisão e anotações do tráfico também foram encontradas.