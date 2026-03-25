Levy Gasparian recebeu o Selo Ouro - Foto: Divulgação

Levy Gasparian recebeu o Selo OuroFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 20:02

Levy Gasparian - Na última segunda-feira (23), o prefeito Claudio Mannarino representou o município de Comendador Levy Gasparian em Brasília, onde recebeu o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Governo Federal.

A premiação reconhece o desempenho e os avanços do município na área educacional, destacando iniciativas voltadas à alfabetização e ao fortalecimento do ensino básico.

Segundo o prefeito, o reconhecimento é resultado de uma gestão pautada em planejamento, investimentos contínuos e valorização da educação. Ele ressaltou que as ações desenvolvidas têm como foco principal garantir melhores oportunidades para as crianças do município. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, priorizando a educação e investindo no futuro das nossas crianças”, afirmou.

