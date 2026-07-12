Carga apreendida no município - Foto: Divulgação

Carga apreendida no municípioFoto: Divulgação

Publicado 12/07/2026 16:43

Levy Gasparian - A Receita Estadual, em parceria com a Operação Foco, apreendeu 30 mil maços de cigarro na Barreira Fiscal de Levy Gasparian, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. A ação ocorreu na última terça-feira (7).

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, o veículo transportava quase meia tonelada de cigarros, carga avaliada em aproximadamente R$ 225 mil. Durante a fiscalização, foram identificadas irregularidades na documentação fiscal, incluindo a ausência de destinatário e a simulação de atividades do objeto social da empresa responsável pelo transporte.

De acordo com os agentes, esse tipo de fraude ocorre quando a empresa declara exercer determinadas atividades que, na prática, não realiza.

A carga foi apreendida e recebeu mais de R$ 230 mil em multas. A operação foi realizada por meio da integração entre a Secretaria de Estado de Fazenda e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).