DBM 5/15, em Levy Gasparian - Foto: Fabrício Fraga/CBMERJ

DBM 5/15, em Levy GasparianFoto: Fabrício Fraga/CBMERJ

Publicado 12/09/2026 11:17

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) ativou, nesta sexta-feira (11), uma nova unidade operacional em Comendador Levy Gasparian. O Destacamento de Bombeiro Militar DBM 5/15 , localizado na Estrada União e Indústria, reforça a atuação da corporação na região e amplia a capacidade de resposta a ocorrências de emergência.

Com cerca de 10 mil habitantes, o município passa a contar com uma estrutura própria para o atendimento de incêndios, salvamentos e ocorrências pré-hospitalares, contribuindo para agilizar o socorro à população. A unidade também vai beneficiar milhares de condutores e passageiros que trafegam pela BR-040 e pelo trecho urbano da Estrada União e Indústria.

O quartel dispõe de um veículo multimissão, adquirido recentemente por meio da Taxa de Incêndio e preparado para diferentes tipos de ocorrências. A unidade também conta com instalações equipadas para o trabalho das equipes que atuarão no município.

Com a ativação do destacamento, Comendador Levy Gasparian tornou-se o 75º município do estado a contar com uma unidade operacional do CBMERJ.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros possui 143 unidades distribuídas por todo o território fluminense, garantindo presença operacional em 82% dos 92 municípios do estado.