Durante abordagem foi encontrado um facão e uma faca - Divulgação

Durante abordagem foi encontrado um facão e uma facaDivulgação

Publicado 04/07/2023 11:57

Macaé - Agentes do programa Segurança Presente Macaé realizaram uma abordagem na Praça Veríssimo de Mello - área central, que resultou na apreensão de armas brancas. Durante o patrulhamento, os agentes notaram um transeunte com um volume suspeito na cintura, o que despertou sua atenção. Ao realizarem a abordagem, foi encontrado com o indivíduo um facão e uma faca.

Diante da descoberta, o homem foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia Civil , onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. Os objetos apreendidos serão mantidos como evidências. A ação demonstra a efetividade do programa Segurança Presente em atuar na prevenção e no combate à criminalidade, garantindo a segurança e tranquilidade da população de Macaé.

O programa Segurança Presente tem sido uma importante ferramenta no combate à violência e na promoção da segurança pública. A atuação dos agentes de segurança, aliada à colaboração e participação da população, contribui para a construção de um ambiente mais seguro e pacífico em nossa cidade. Ações como essa reforçam o compromisso das autoridades em coibir o porte ilegal de armas e garantir a tranquilidade dos cidadãos.