Números demonstram a importância do setor petrolífero para a economia - Divulgação

Publicado 04/07/2023 12:00 | Atualizado 04/07/2023 12:00

Macaé - A produção nacional de petróleo no Brasil alcançou a marca de 3 milhões de barris por dia em 2022, representando um aumento de 4% em comparação ao ano anterior, de acordo com os dados consolidados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O destaque ficou para a produção na camada do pré-sal, que atingiu uma média de 2,3 milhões de barris por dia, correspondendo a cerca de 76% da produção total do país.

Esse incremento na produção resultou em maiores repasses de royalties e Participação Especial para União, Estados e Municípios produtores, com um aumento de 52% nessa compensação. Além disso, as reservas totais de petróleo no Brasil apresentaram um crescimento de 10,6% em relação a 2021, totalizando 26,91 bilhões de barris. As reservas provadas de petróleo também tiveram um aumento significativo, chegando a 14,9 bilhões de barris, o que representa um crescimento de 11,5%.

Em relação às exportações e importações, as exportações de petróleo atingiram a marca de 1,3 milhão de barris por dia, enquanto as importações alcançaram 275 mil barris por dia, registrando um crescimento de 68,3%. Quanto ao gás natural, a produção teve um aumento de 3,1% em 2022, marcando o 13º ano consecutivo de crescimento. Foram produzidos 137,9 milhões de metros cúbicos (m³) diários.

No pré-sal, a produção de gás natural também ampliou sua participação no total nacional, correspondendo a 71,6% em 2022. As reservas totais de gás natural cresceram 4,5%, atingindo 587,9 bilhões de metros cúbicos, e as reservas provadas alcançaram 406,5 bilhões de m³, representando um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. Esses números demonstram a importância do setor petrolífero para a economia brasileira e sua contínua expansão.