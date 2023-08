Praça Washington Luís será um dos pontos - Foto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:47

Macaé - Inspirado por iniciativas já adotadas em diversos países, o Walking Tour chega a Macaé por meio da Secretaria Adjunta de Turismo. Essa atividade, que consiste em passeios guiados a pé, acontecerá todas as sextas-feiras e proporcionará aos participantes informações fascinantes sobre pontos e patrimônios históricos do centro urbano. A primeira caminhada está marcada para o dia 18 de agosto, às 9h30, e as inscrições gratuitas podem ser feitas através do e-mail: macaewt@gmail.com. As vagas são limitadas, então não perca tempo.

O roteiro inaugural do Walking Tour passará por lugares emblemáticos, incluindo a praça Washington Luís, o Centro Cultural do Legislativo e o Museu Solar dos Mellos. “Os circuitos são planejados para caminhadas leves, com o objetivo de impulsionar o turismo por meio do resgate de nossa história. A cada mês, um novo trajeto será revelado, ampliando o conhecimento sobre a riqueza histórica de nossa cidade”, enfatizou Leo Anderson, Secretário de Turismo.

Essa atividade cativante é direcionada tanto para turistas quanto para residentes, com duração aproximada de uma hora. A turismóloga Paloma Rosa destaca que essa iniciativa visa também valorizar a identidade histórico-cultural de Macaé.

"Enquanto caminhamos pelas ruas, podemos notar detalhes que ficam escondidos na agitação dos centros urbanos: monumentos e praças, ruas, paisagens e arquiteturas que contam memórias e histórias do local", aponta ela. Paloma informa que os roteiros podem ser aproveitados por pessoas de todas as idades, levando em consideração as condições físicas de cada um.

“Cada circuito tem como objetivo explorar os patrimônios, as ruas, as arquiteturas e as memórias da cidade. Teremos trajetos como Rua da Praia, Mercado de Peixes e Corredor Benedito Lacerda; Nova Aurora, Praça Veríssimo de Mello e Lyra dos Conspiradores, entre outros”, explica Paloma, que será a guia responsável pelas caminhadas.

O Walking Tour por Macaé ocorrerá todas as sextas-feiras, alternando entre manhã e tarde: uma semana às 9h30 e outra às 14h30. O ponto de encontro será divulgado na confirmação da inscrição. Ao solicitar inscrição por e-mail, é importante fornecer o nome completo e a data de nascimento de todos os participantes.