Madrugada um poste caiu após a colisão de um carro na Norte Sul, próximo ao Vale dos Cristais - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 02/09/2023 13:58

Macaé - Neste sábado (2), por volta das 12h, um homem foi vítima de atropelamento na Rua da Praia, próximo à ponte da Barra. A equipe dos Bombeiros realizou o resgate da vítima, prestando o devido socorro.



Em outro incidente ocorrido cerca de 9h40, dois veículos colidiram frontalmente na Rodovia Amaral Peixoto, no trecho entre Macaé e Rio das Ostras, nas proximidades do bairro Mar do Norte. Como resultado do acidente, duas pessoas ficaram feridas, e a Polícia Rodoviária Estadual está no local para as devidas providências.

Um motorista perdeu o controle do carro vindo e colidir com um poste próximo ao Bob's do bairro Cavaleiros Foto: Reprodução Rede Social

Em um episódio durante a madrugada deste sábado, um motorista perdeu o controle de seu veículo e colidiu com um poste próximo ao estabelecimento Bob's, localizado no bairro Cavaleiros. O impacto foi tão intenso que o poste acabou tombando. Até o momento, não temos informações sobre o estado de saúde da vítima.

Também durante a madrugada um poste caiu após a colisão de um carro na Norte Sul, próximo ao Vale dos Cristais, em Macaé. Ninguém ficou gravemente ferido.