Vítima se chamava Felipe Thomas, de 26 anosFoto: Divulgação

Publicado 10/10/2023 12:16

Macaé - Um homem foi morto a tiros próximo à Rua W 28, no bairro Lagomar, na noite de segunda-feira (9). A vítima foi identificada como Felipe Thomas, um homem de 26 anos que trabalhava como motoboy em uma fábrica de bolos.

As circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, e os detalhes sobre o motivo do ataque não foram divulgados.

A comunidade de Lagomar foi impactada por essa trágica ocorrência, e as autoridades estão trabalhando para obter mais informações e esclarecer os eventos que levaram à morte de Felipe Thomas.