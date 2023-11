Agentes prenderam em flagrante os indivíduos, que foram conduzidos para a 123° DP - Foto: Divulgação

Publicado 06/11/2023 15:29 | Atualizado 06/11/2023 15:30

Macaé - Em um domingo que prometia ser tranquilo, a equipe do Segurança Presente de Macaé agiu com rapidez e eficácia. Dois homens foram detidos em flagrante enquanto se disfarçavam de funcionários de uma empresa de telecomunicações para furtar cabos de fibra ótica.

No momento da abordagem, os criminosos estavam vestindo camisas com a inscrição "a serviço da OI" e se encontravam em um veículo Gol branco com adesivo "livre parada". Eles também carregavam escadas extensivas, capacetes, cintos e uma série de equipamentos de proteção individual, simulando uma equipe de manutenção de rede.

Os agentes do Segurança Presente, com o apoio do 32° BPM, não hesitaram e prenderam em flagrante os indivíduos, que foram conduzidos para a 123° DP, onde ficaram à disposição da justiça. Foi revelado que um dos criminosos já possuía anotações criminais por envolvimento com tráfico de drogas.