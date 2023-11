Pista molhada - motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/11/2023 12:17

Macaé - A semana em Macaé se inicia sob um céu nublado, trazendo consigo a expectativa de chuvas intensas na quarta-feira (29) e quinta-feira (30). A frente fria se estabeleceu na região e promete permanecer até o próximo domingo (3).

Na quarta-feira, a temperatura mínima pode atingir os 22°C, enquanto a máxima alcançará os 30°C. O dia será caracterizado por 90% de sol, com aumento de nuvens pela manhã, seguido por pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite.

É bom estar preparado com guarda-chuvas, capas impermeáveis e calçados adequados. Isso ajudará a evitar desconfortos e possíveis contratempos ao se locomover pela cidade. Com a variação entre a temperatura mínima e máxima ao longo do dia, é fundamental estar atento à escolha das roupas.

Chuvas podem impactar nas condições das vias, tornando-as escorregadias. Motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir, respeitar os limites de velocidade e manter uma distância segura entre os veículos.

Já a umidade associada à frente fria pode afetar a saúde respiratória. Recomenda-se que pessoas sensíveis tomem precauções adicionais, como o uso de máscaras apropriadas e a manutenção de ambientes arejados. As informações são da climatempo.