Competições acontecem neste domingo (2) na Praia do Bar do Coco, das 7h às 14h - Foto: Divulgação

Competições acontecem neste domingo (2) na Praia do Bar do Coco, das 7h às 14hFoto: Divulgação

Publicado 30/05/2024 14:30

Macaé - Neste domingo (2), a Praia do Bar do Coco, em Macaé, será o palco da 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Pesca, organizado pela Federação de Pesca e Lançamento do Estado do Rio de Janeiro (FEPELERJ). O evento, que ocorre das 7h às 14h, contará com a participação de 125 atletas de seis clubes diferentes, representando diversos municípios da região.

O campeonato inclui disputas nas categorias adulto masculino, máster masculino, sênior masculino, feminino e juvenil. Os vencedores das provas se classificarão para o campeonato estadual, cuja data ainda será definida. Entre os clubes participantes estão o Clube Macaé de Pesca, Pampo Clube de Pesca, Barra de São João Clube de Pesca, Gaivotas Clube de Pesca, 3 Anzóis Clube de Pesca e Lobos do Mar Clube de Pesca.

Marcelo Fernandes, presidente da FEPELERJ, ressaltou que todo o pescado capturado durante a competição será doado para comunidades ou instituições locais, reforçando o compromisso social do evento. "Macaé é um celeiro de grandes atletas em competições nacionais. A escolha da Praia do Bar do Coco para esta etapa do campeonato se deve ao seu histórico de sediar disputas de pesca e à excelente infraestrutura disponível no local", afirmou Marcelo.

Além de Macaé, atletas de municípios como Rio de Janeiro, Maricá, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras participarão desta etapa do campeonato, promovendo o esporte, o turismo e a economia local.