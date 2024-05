Operações de fiscalização são realizadas em parceria entre a Mobilidade Urbana e os órgãos de segurança - Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2024 12:24

Macaé - As operações de fiscalização de trânsito em Macaé, conduzidas pela Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana em colaboração com órgãos de segurança, demonstraram grande eficácia na redução da criminalidade local. Conforme relatado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), Macaé é agora considerada a cidade de médio/grande porte mais segura do estado.



Essas operações ocorreram estrategicamente com base em mapas criminais fornecidos pelo 32º Batalhão de Polícia Militar, e contaram com a participação da PM, Segurança Presente e Proeis. As fiscalizações e patrulhas foram regularmente realizadas em áreas como Cavaleiros, Avenida Evaldo Costa, Centro, Ajuda e Vale dos Cristais, com o foco em identificar e retirar de circulação veículos irregulares e coibir rolezinhos de motocicletas que perturbam a ordem pública.



“O foco das fiscalizações é retirar de circulação veículos irregulares, especialmente motocicletas que poderiam ser utilizadas em atividades criminosas. A colaboração com os órgãos de segurança é fundamental para a eficácia dessas operações, proporcionando um trabalho mais abrangente e seguro”, explicou o Secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

Os dados sobre as operações são impressionantes e mostram um impacto positivo tanto na segurança pública quanto na segurança viária. Em 2023, 1.261 motocicletas foram removidas para o depósito da Guarda Municipal, 30 dessas por adulteração de placas, com os condutores encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia Civil. Até o dia 27 deste mês, 308 motocicletas foram removidas, incluindo 10 por adulteração de placas, uma por condutor foragido da justiça e duas que eram frutos de roubo ou furto.



A alteração na legislação, através da Lei nº 14.562/2023, que modificou o art. 311 do Código Penal, agora criminaliza a adulteração de sinais identificadores de veículos.



Sérgio Lopes, coordenador Operacional de Trânsito, esclareceu os procedimentos das operações: "As autuações administrativas são realizadas pelos agentes de trânsito da Mobilidade Urbana. Já buscas pessoais e em veículos ou condutores são efetuadas pelos policiais que apoiam as operações, incluindo o 32º BPM, Proeis e Segurança Presente".