Caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Ilustração

Publicado 28/05/2024 16:23

Macaé - Em mais uma operação da 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), policiais civis prenderam em flagrante um gerente do tráfico associado à facção criminosa conhecida como ADA, apelidado de “PANELA”, junto com outros dois comparsas.

A ação foi realizada como parte dos esforços da delegacia para reprimir o tráfico de drogas na região. Durante a operação, os três suspeitos foram flagrados praticando atividades relacionadas ao narcotráfico. Os policiais civis agiram prontamente, efetuando a abordagem e apreendendo uma quantia em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, que havia sido entregue a “PANELA” momentos antes da prisão.

O gerente do tráfico, que tinha vínculos com a célula estabelecida na comunidade das Malvinas, ocupava uma posição estratégica dentro da facção. De acordo com informações levantadas pela equipe de inteligência da delegacia, o criminoso desempenhava um papel crucial nas alianças entre a facção e outros grupos criminosos na cidade, assim como em municípios vizinhos.