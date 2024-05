Evento reuniu lideranças de diversos partidos e contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. - Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2024 09:06 | Atualizado 28/05/2024 09:10

Macaé - Macaé foi palco de um encontro no Hotel Mercure, com o objetivo de promover o livro “Cartilha de Competências do Executivo e Legislativo Municipal” e refletir sobre os desafios para uma agenda municipal sustentável. O evento, organizado pela Fundação Rede Brasil Sustentável em parceria com a Rede Sustentabilidade Macaé, reuniu lideranças de diversos partidos e contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.



Durante o evento, além de discussões sobre os desafios da política municipal, foram lançadas as pré-candidaturas da Rede Sustentabilidade, com destaque para a reeleição da vereadora Iza Vicente. Também estiveram presentes a deputada estadual Renata Souza (PSOL), a deputada federal Talíria Petrone (PSOL) e o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede).

Em seu discurso, a vereadora Iza Vicente destacou a importância da construção coletiva e a necessidade de soluções sustentáveis para as cidades. "Nesses três anos e meio, me dediquei a diversas pautas e concluí que não é possível fazer nada sozinha. Vamos trabalhar muito para termos mais votos em mais candidatos na chapa da nossa federação. E ter a presença da Marina Silva, que é uma mulher que trabalha muito, é um presente para nós. Precisamos de todos somando forças para uma política que nos represente de fato, e é por isso que estamos aqui", afirmou Iza Vicente.



Marina Silva ressaltou a diversidade e a qualidade da chapa criada para disputar o pleito municipal deste ano em Macaé. “Quando eu vi essa chapa, pensei na causa da Iza, que além de ser uma excelente vereadora, é defensora da democracia e uma liderança agregadora. Organizar uma chapa com essa qualidade é porque ela acredita profundamente na democracia viva. Eu quero que esse movimento nos torne ainda mais fortes para eleger vereadores e vereadoras para Macaé”, declarou Marina.



A Cartilha de Competências, de forma didática, explica o funcionamento da política no Brasil como parte da missão institucional de levar educação política. Traduzida em cinco línguas indígenas — Tikuna, Nheengatu, Kayapó, Wapichana e Guarani —, a cartilha visa ampliar o acesso ao conhecimento político e incentivar a participação cidadã.

Em seu discurso, vereadora Iza Vicente ressaltou a força da construção coletiva Foto: Divulgação

Os pré-candidatos lançados no evento incluem Livia Sá, Monica Oliveira, Michele Modesto, Priscila Schubert, Adriana Cruz, Dr. Luiz Carlos, Enfermeiro Luiz Carlos, Alex Vale Verde, Daniel Nogueira, Alessandro Santos, Prof. Erick, Coriolano, Biólogo Henrique, Roberto Shello e Emilly PSOL.

