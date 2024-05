Polícia Militar conseguiu localizar o veículo após receber informações sobre sua localização - Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 09:05

Macaé - Na manhã deste domingo (26), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma moto roubada no centro de Macaé. A equipe do PATAMO da 1ª Companhia do 6º CPA - 32º Batalhão de Polícia Militar conseguiu localizar o veículo após receber informações sobre sua localização.



Segundo relatos, a moto, uma Honda CG 125 com placa KXM-1A41, estava estacionada na Rua Dr. João Cupertino. A guarnição, juntamente com a supervisão de oficial e a supervisão de graduado, dirigiu-se imediatamente ao local. Ao chegarem, os policiais confirmaram a presença do veículo roubado e conseguiram recuperá-lo sem maiores incidentes.



O fato foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia (DP) para as providências legais.

Polícia Militar conseguiu localizar o veículo após receber informações sobre sua localização Foto: Divulgação