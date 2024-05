Ele foi conduzido à 123ª DP para apresentação dos fatos - Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 08:49

Macaé - Na manhã deste domingo (26), a Polícia Militar realizou uma operação de sucesso na Praça do Aeroporto, resultando na prisão de um suspeito de tráfico de drogas associado à facção Comando Vermelho (CV). A ação foi conduzida pela equipe do Setor APREV Aeroporto - 1ª Cia, do 6º CPA – 32º Batalhão de Polícia Militar.

A operação teve início após a Sala de Operações (SOP) do 32º BPM receber informações de que um indivíduo, trajando calça preta, boné preto, e camisa e agasalho vermelhos, estaria traficando drogas no local, escondendo os entorpecentes em uma árvore próxima a uma barraca de água de coco. Durante a patrulha, a guarnição avistou o suspeito, identificado como Q1, colocando algo em uma árvore antes de se dirigir a um bar próximo.

Os policiais abordaram o suspeito e, com o apoio da Supervisão de Operações e da Supervisão de Oficial, localizaram uma sacola contendo drogas. Foram encontrados 13 invólucros de pó, pesando 26 gramas, sete invólucros de maconha, pesando 14 gramas, e a quantia de R$ 100,00 em espécie.

Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens dos policiais e resistiu à prisão, o que tornou necessário o uso progressivo da força e de algemas para conter a situação e impedir a fuga. Após a detenção, o indivíduo foi conduzido à 123ª DP para apresentação dos fatos e, posteriormente, encaminhado à 128ª DP, Delegacia Central de Flagrantes.