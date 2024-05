A Prefeitura de Macaé iniciou os trâmites para elaboração de estudo técnico e ambiental voltado a apresentar solução definitiva para conter o processo de erosão costeira - Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 13:34

Macaé - A Defesa Civil de Macaé atualizou o boletim sobre as ações realizadas no bairro Fronteira após a ressaca do mar que levou à erosão costeira no último fim de semana. Entre 9h de domingo (19) e 11h de sexta-feira (24), foram registrados 81 incidentes. As equipes continuam monitorando a área e reforçam a necessidade de manter distância das áreas interditadas. O estágio operacional foi declarado como em observação.

Segundo o boletim, 75 imóveis foram interditados, incluindo sete casos de desabamentos parciais ou totais. Não houve registros de feridos ou óbitos. A erosão da pista causou a queda de cinco postes e uma árvore, além de deixar quatro pessoas desabrigadas e 180 desalojadas.

As famílias desalojadas estão recebendo atendimento no ponto de apoio montado no Centro de Convivência da Praça da Fronteira. As equipes estão trabalhando na abertura de processos para aluguel emergencial, com valor máximo de R$ 990,00, para garantir moradia segura a todos. No processo de abertura do aluguel emergencial, os desalojados assinam o Termo de Autorização de Demolição (TAD) dos imóveis, já que todos os imóveis atingidos pela água na faixa de areia do bairro Fronteira estavam previamente interditados, com registros em processos junto ao Ministério Público, sendo de moradores resistentes à transferência de moradias.

A Prefeitura de Macaé iniciou os trâmites para a elaboração de um estudo técnico e ambiental visando apresentar uma solução definitiva para conter a erosão costeira provocada pela ressaca do mar no litoral norte de Macaé. A solicitação foi formalizada pelo governo municipal junto a pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na segunda-feira (20), em reunião com a participação de representantes do Ministério Público Estadual (MPRJ). Os estudos serão realizados em parceria com o Instituto Politécnico e o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM), coordenados pelo decano do Centro Multidisciplinar da UFRJ em Macaé.

A Defesa Civil solicita que a população evite as áreas interditadas. Em caso de necessidade, o contato com o órgão pode ser feito pelo telefone 199 ou (22) 2762-0600, além do WhatsApp (22) 99103-4275. O Corpo de Bombeiros também presta assistência pelo 193 ou 2796-0047.