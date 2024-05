Os agressores foram autuados por tentativa de homicídio e permaneceram presos - Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 09:32 | Atualizado 24/05/2024 09:32

Macaé - Na tarde de quinta-feira (23), uma equipe do Segurança Presente de Macaé, em uma ação rápida, impediu que um homem fosse espancado até a morte. Durante um patrulhamento de rotina, os policiais foram acionados por populares que informaram sobre dois homens agredindo uma pessoa com um pedaço de madeira no Centro da cidade. A equipe intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar a vítima e os agressores, interrompendo a agressão.

A vítima relatou que estava sendo levada para a Comunidade com a intenção de ser executada. Após a intervenção policial, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro de Imbetiba para receber atendimento médico. Posteriormente, ela foi encaminhada à 123ª DP para registrar a ocorrência.

Os agressores foram autuados por tentativa de homicídio e permaneceram presos, graças à rápida e eficaz ação da operação Segurança Presente de Macaé.