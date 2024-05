Apresentação realizada pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito para os funcionários da concessionária destacou a necessidade de atitudes para a segurança viária - Foto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 13:16

Macaé - Maio, o mês dedicado à segurança viária, ganha destaque em Macaé com as ações do movimento Maio Amarelo. A Secretaria de Mobilidade Urbana do município, em parceria com a BRK, concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto, vem promovendo uma série de iniciativas para conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro.

Na terça-feira (21), a BRK reuniu seus funcionários e contratados para uma apresentação especial, em colaboração com a Coordenadoria de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana. O diretor Leandro Aracati conduziu uma palestra abrangente, abordando diversos aspectos relacionados à segurança viária e incentivando comportamentos responsáveis no trânsito, visando reduzir os índices de acidentes.

Leandro Aracati ressaltou os desafios enfrentados no trânsito de Macaé, com uma frota de mais de 132 mil veículos registrados até janeiro deste ano, além dos chamados "veículos flutuantes". Ele destacou a importância do conhecimento, atenção e habilidades necessárias para prever e evitar situações de risco nas vias.

Além da conscientização sobre o Maio Amarelo, a parceria entre a BRK e a Secretaria de Mobilidade também aborda temas ligados à segurança no trabalho e nos deslocamentos diários. A iniciativa visa desenvolver uma cultura de responsabilidade entre os motoristas, com foco na prevenção de acidentes.

Adriano Albani, coordenador de Segurança da BRK Macaé, enfatizou a importância do apoio da Secretaria de Mobilidade e da capacitação oferecida pelo evento. Ele destacou a relevância dos dados apresentados, que evidenciam a necessidade de melhorias nos comportamentos dos condutores, ciclistas e pedestres para tornar o trânsito mais seguro. Albani também ressaltou a importância do uso adequado de barreiras e equipamentos de proteção para evitar incidentes e acidentes durante as atividades da BRK na cidade.