Atletas de Macaé disputarão o Panamericano de Canoa HavaianaFoto: Ilustração

Publicado 22/05/2024 12:03

Macaé - Com os olhos voltados para o Campeonato Mundial de Canoa Polinésia de Sprint, que acontecerá na cidade de Hilo, no Havaí, em agosto, José Ricardo Onofre, de 17 anos, brilhou no último fim de semana ao garantir sua participação no Campeonato Panamericano de Va'a (Canoa Havaiana), que será realizado em Niterói, em novembro. No Campeonato Brasileiro de Va'a, em Vitória-ES, disputado no sábado (18), Ricardinho e sua equipe conquistaram a segunda colocação na Maratona OC6, de 20 km, em duas categorias.

Representando Macaé pelo clube Rio Va'a, José Ricardo competiu na categoria Júnior-19 Masculina e na Júnior-19 Mista Multiclubes. Além desses feitos, ele é campeão estadual na canoa de um remador (OC1), na categoria Júnior-19, e vencedor na canoa de seis remadores sem leme (OC6), também na Júnior-19. A atleta e técnica de Ricardinho, Ana Moraes, foi premiada com o 9º lugar em sua categoria (Master 40), competindo pela Base Jurema com outras 13 canoas. Ambos contam com o patrocínio do programa Bolsa Atleta Macaé.

José Ricardo Onofre ressalta a importância do segundo lugar conquistado em equipe no Brasileiro, que abriu as portas para sua participação no Panamericano. Ele destaca a relevância de competir em um evento de alcance panamericano e se prepara para representar o Brasil no Campeonato Mundial no Havaí, com tudo pronto, incluindo o visto em dia.

O atleta enfatiza que o apoio do Bolsa Atleta de Macaé é fundamental para seu desempenho, permitindo cobrir despesas com inscrições em competições, combustível, suplementos e equipamentos. Sua classificação para o Campeonato Mundial no Havaí foi garantida com o segundo lugar nos 500m e 1.000m no Brasileiro Va'a de Sprint, em outubro de 2023.

Além de seus feitos esportivos, José Ricardo e Ana Moraes desenvolveram um projeto que oferece aulas gratuitas para estudantes de escolas públicas municipais e estaduais na Lagoa de Imboassica, em parceria com o Clube Macaloha Va'a. Para participar das aulas, os interessados podem entrar em contato através do Instagram @ana.o.moraes ou pelo Whatsapp (22) 99254-5793.