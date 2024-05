A competição começou com partidas femininas e masculinas de Basquete Sub-15 - Foto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 11:57

Macaé - As Eliminatórias da Serra 2024, dos Jogos Estudantis das Escolas Municipais de Macaé (JEEM), começaram nesta terça-feira (21). A competição iniciou com partidas femininas e masculinas de Basquete Sub-15, no Colégio Municipal Raul Veiga, em Glicério. Os jogos envolvem seis escolas nas modalidades de vôlei, basquete, futsal e handebol.

Nesta quarta-feira (22) será a vez do Futsal, com jogos do Sub-15 e Sub-13, na quadra de Trapiche. Na quinta-feira (23), o mesmo local recebe disputas de Vôlei Sub-15. Já na sexta (24), e no sábado (25), a programação segue na quadra de Trapiche com Handebol Sub-15 e Futsal Sub-11 e Sub-15.



O coordenador de Educação Esportiva, Fernando Gama, explica que os primeiros e segundos colocados da Serra disputarão a semifinal com os também finalistas dos colégios do Centro.



A segunda etapa das eliminatórias com as escolas da sede será de 11 a 17 de junho. Depois, em setembro, serão realizadas as semifinais e finais, incluindo as modalidades de xadrez, queimado e atletismo.



"O esporte promove a integração, a coletividade, a disciplina e outros benefícios para os alunos e toda a comunidade escolar", frisa Fernando.