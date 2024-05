Operação segue em andamento, com atualizações previstas para os próximos informes. - Foto: Ilustração

Publicado 21/05/2024 14:01

Macaé - A Vigilância Sanitária de Macaé está realizando uma operação nesta terça-feira (21) para combater a venda de carne em condições inadequadas em um mercado no bairro Aroeira. Durante a ação, os fiscais identificaram diversas irregularidades e procederam ao descarte de uma grande quantidade de carne imprópria para consumo. O nome do estabelecimento ainda não foi divulgado até o momento da publicação desta matéria. A operação segue em andamento, com atualizações previstas para os próximos informes.

Os fiscais da Vigilância Sanitária chegaram ao local pela manhã, após denúncias de consumidores preocupados com a qualidade dos produtos vendidos. Ao inspecionar as instalações, eles encontraram carnes armazenadas em temperaturas inadequadas, além de sinais de manipulação inadequada dos produtos. A ação visa proteger a saúde dos moradores, garantindo que os alimentos comercializados estejam dentro dos padrões sanitários.

Além do descarte das carnes, o mercado poderá enfrentar sanções que variam de multas até a interdição do estabelecimento, dependendo da gravidade das infrações encontradas. A população pode colaborar com a fiscalização denunciando irregularidades através dos canais de atendimento da Vigilância Sanitária. É importante que todos estejam atentos à qualidade dos produtos alimentícios e reportem qualquer suspeita de comercialização inadequada.

O caso está sendo tratado com prioridade, e novas informações serão divulgadas assim que disponíveis. A fiscalização rigorosa continua, reforçando o compromisso das autoridades com a segurança alimentar em Macaé.