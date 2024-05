As equipes continuam na região e seguem em monitoramento 24 horas por dia - Foto: Divulgação

Publicado 20/05/2024 14:01

Macaé - A Defesa Civil de Macaé, em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social e Habitação, intensificou na manhã desta segunda-feira (20) as ações de apoio às famílias afetadas pela ressaca do mar no bairro Fronteira. O fenômeno, que ocorreu no domingo (19), atingiu a área entre as travessas 8 e 12, deixando 165 pessoas desalojadas e quatro desabrigadas.



Os desalojados estão sendo assistidos no ponto de apoio montado no Centro de Convivência da Praça da Fronteira. As equipes estão trabalhando na abertura do aluguel emergencial, com valor máximo de R$ 990,00, para garantir que todas as famílias possam ser direcionadas a moradias seguras.



A ressaca, previamente anunciada pela Marinha do Brasil, provocou o desmoronamento de dois imóveis. Felizmente, não houve vítimas, pois os imóveis estavam vazios no momento do incidente. As autoridades locais continuam monitorando a área 24 horas por dia para prevenir novos desastres e garantir a segurança dos moradores.

As equipes continuam na região e seguem em monitoramento 24 horas por dia Foto: Divulgação

Para encontrar uma solução definitiva, será contratado um estudo técnico de oceanografia entre as travessas 1 e 14. Este estudo apontará as medidas necessárias para mitigar os riscos futuros na região afetada.



Os imóveis mais próximos à faixa de areia já estavam interditados anteriormente, com registros em processos junto ao Ministério Público. Muitos dos moradores dessas áreas resistiram à transferência para novas moradias, complicando a situação durante a ressaca.



As ações emergenciais visam não apenas resolver os problemas imediatos, mas também planejar a segurança a longo prazo para os residentes da área afetada. A colaboração entre as diversas secretarias e a comunidade é essencial para superar os desafios impostos pela natureza e garantir a segurança de todos.



As equipes de defesa civil, desenvolvimento social e habitação continuarão trabalhando em conjunto para prestar assistência contínua às famílias afetadas e implementar soluções permanentes para a segurança dos moradores do bairro Fronteira.

