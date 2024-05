Reabertura da ponte Ivan Mundim é uma notícia bem-vinda para a comunidade - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/05/2024 06:52

Macaé - A ponte Ivan Mundim, importante via que conecta a Barra ao Centro, foi liberada para o tráfego de veículos em ambos os sentidos após a conclusão das intervenções necessárias para o içamento da superestrutura. Os trabalhos, que incluíram bloqueios temporários e a implementação de um sistema de pare e siga, foram finalizados com sucesso, garantindo a reabertura da ponte para o trânsito.



As intervenções na ponte Ivan Mundim foram essenciais para a segurança e a durabilidade da estrutura. Durante o período das obras, os motoristas enfrentaram bloqueios e o sistema de pare e siga, que foram implementados para permitir a execução das melhorias com a menor interrupção possível do tráfego.

Agora, com a liberação da ponte, a expectativa é de que o fluxo de veículos volte ao normal, beneficiando tanto os moradores da região quanto os trabalhadores que utilizam essa rota diariamente.