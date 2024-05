Publicado 17/05/2024 15:29

Macaé - Neste sábado (18), a partir das 10h, o projeto Câmara Itinerante chega ao Parque Aeroporto, proporcionando um encontro direto entre o Legislativo e a população local. O evento será realizado na praça principal do bairro, permitindo que os moradores apresentem suas demandas e interajam diretamente com os vereadores.

Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, a sessão será transmitida ao vivo pelo link: [https://youtu.be/WI0DvJTvQ6I](https://youtu.be/WI0DvJTvQ6I). A iniciativa busca aproximar o Legislativo dos cidadãos, garantindo maior transparência e participação popular nas decisões que afetam a comunidade.

A Câmara Itinerante tem sido uma importante ferramenta para ouvir as necessidades dos bairros e promover um diálogo mais próximo e efetivo entre os vereadores e a população. Com a transmissão ao vivo, espera-se alcançar um público ainda maior, incentivando a participação ativa de todos os moradores no processo legislativo.