Acidente aconteceu na Alameda Marinildo Amado da Silva, no bairro Granja dos Cavaleiros, nesta quarta-feira (15) - Reprodução

Publicado 17/05/2024 12:18

Rio - Valdecir José de Moraes morreu após ser atropelado por um rolo compressor, na tarde desta quarta-feira (15), em Macaé, no Norte Fluminense. Ele trabalhava para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) quando foi atingido pela máquina.

O acidente aconteceu na Alameda Marinildo Amado da Silva, no bairro Granja dos Cavaleiros, por volta de 12h. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o rolo compressor desce a rua de forma desgovernada e atinge um carro da Cedae. Alguns funcionários conseguem escapar, mas a máquina acaba atingindo Valdecir. O veículo só parou quando colidiu com uma casa.

Veja o vídeo:

Rolo compressor desgovernado mata um homem em Macaé.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/pRWkupDkSK — Jornal O Dia (@jornalodia) May 16, 2024

O corpo foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.

A Cedae lamentou profundamente o ocorrido. Valdecir era funcionário terceirizado, contratado por uma empresa para prestar serviço à companhia no município. A Cedae destacou que dará toda a ajuda necessária neste momento e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do homem.

A companhia ainda ressaltou que a máquina que atingiu a vítima não pertence à Cedae e não realizava serviço para o grupo. Técnicos de segurança do trabalho da empresa foram para o local para investigar o acidente.

Também questionada, a Prefeitura de Macaé informou que o equipamento não pertence à administração do município e nem estava a serviço do órgão.

O caso é investigado pela 123ª DP (Macaé). De acordo com a Polícia Civil, o operador do equipamento e testemunhas foram ouvidos. A perícia foi feita no local e o equipamento também será analisado. Os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do fato.