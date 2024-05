A atividade contou com palestras, dinâmicas, oficinas e rodas de conversa - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/05/2024

Macaé - Em homenagem ao Dia da Enfermagem (12 de maio), a Prefeitura de Macaé, por meio da Coordenação Geral de Enfermagem da Secretaria de Saúde, está promovendo ao longo desta quarta-feira (15) a Semana da Enfermagem - um evento dedicado a reconhecer e valorizar o papel fundamental dos profissionais de enfermagem na assistência à saúde. O seminário "Cuidando de quem cuida" está sendo realizado no auditório do Paço Municipal, reunindo estudantes e profissionais do setor.

A solenidade de abertura foi marcada pela presença do vice-prefeito, Célio Chapeta, da secretária adjunta de Média e Alta Complexidade, Návia Bavaresco, e da coordenadora Geral de Enfermagem, Renata Viana, que compuseram a mesa de honra. Durante o evento, o vice-prefeito destacou a importância vital da enfermagem no funcionamento dos serviços de saúde.

"A Semana da Enfermagem não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para valorizar e expressar nossa gratidão. Um hospital sem a equipe de enfermagem simplesmente não funciona. Cada paciente gostaria de agradecer pessoalmente a enfermeira que cuidou dele, e hoje estou aqui para expressar esse agradecimento", enfatizou.

Renata Viana, coordenadora geral de Enfermagem, ressaltou o papel empoderador da classe e a importância da integração entre profissionais.

"Este encontro é uma chance de fortalecer os laços já existentes, realçando a relevância da enfermagem e seu protagonismo dentro da estrutura de saúde", destacou.

Para Návia Bavaresco, ser enfermeiro é mais do que uma profissão, é um ato de amor e responsabilidade social que merece reconhecimento.

"A enfermagem desempenha um trabalho de excelência, centrado no paciente e sempre com máxima eficiência", ressaltou.

O evento inclui uma série de atividades, como palestras, dinâmicas, oficinas e rodas de conversa, com o intuito de promover a integração entre estudantes e profissionais, além de comemorar o Dia da Enfermagem e destacar a importância dessa área na promoção da saúde.