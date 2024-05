Horta e cozinha experimental incentivam consumo de alimentos saudáveis na escola - Foto: Divulgação

Horta e cozinha experimental incentivam consumo de alimentos saudáveis na escolaFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2024 12:40 | Atualizado 15/05/2024 12:40

Macaé - A Escola Municipal de Educação Infantil Professora Elisa Maria Silva de Azevedo Portugal, localizada no bairro São José do Barreto, em Macaé, está adotando estratégias inovadoras para promover a alimentação saudável entre seus alunos. O lançamento do projeto "Horta na Escola", ocorrido na segunda-feira (13) durante a Gincana da Família, representa mais um passo nessa direção. Essas iniciativas estão integradas ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, que oferece educação em tempo integral para 159 crianças com idades entre dois e cinco anos.

Inaugurada em dezembro de 2019, a escola já havia implementado o projeto "Cozinha Experimental" como parte de suas atividades educacionais. Agora, o "Horta na Escola" surge para complementar e fortalecer esse trabalho. O cultivo de uma horta escolar proporciona às crianças uma experiência direta com o ciclo de vida das plantas, estimulando a compreensão da importância de uma alimentação equilibrada e o desenvolvimento de habilidades como responsabilidade e trabalho em equipe, conforme descrito no PPP.

Durante a Gincana da Família, os pais foram convidados a participar do plantio das sementes da horta como uma forma de envolvê-los no objetivo de promover uma alimentação saudável. Anteriormente, eles já haviam colaborado com o preparo de alimentos na Cozinha Experimental. Segundo a diretora geral, Vera Lúcia Vanzeler, aproximadamente 10% dos alunos enfrentam dificuldades para aceitar vegetais e legumes na escola, e muitos pais relatam que essa resistência se estende ao ambiente doméstico.

"A dificuldade das crianças em aceitar determinados alimentos do cardápio escolar, especialmente os legumes, motivou a criação deste projeto que envolve a família e tem como foco principal a nutrição. Permitir que as crianças manipulem os alimentos aumenta sua aceitação. Elas plantaram as sementes, cuidaram do crescimento das plantas e aguardam ansiosamente pela colheita. Esses momentos com os pais são valiosos. Esperamos que, a partir da escola, as crianças incentivem suas famílias a consumirem alimentos saudáveis", destacou Vera Lúcia.

Após a primeira colheita, os alimentos cultivados na horta escolar serão utilizados nas atividades da Cozinha Experimental, proporcionando uma experiência completa de educação nutricional para os alunos.