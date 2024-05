Macaé tem mais 3 projetos aprovados no Novo PAC, do governo federal - Foto: Ilustraçãoi

Macaé tem mais 3 projetos aprovados no Novo PAC, do governo federalFoto: Ilustraçãoi

Publicado 13/05/2024 16:16

Macaé - Macaé, foi agraciada com três novos projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal, totalizando um investimento de 123,6 milhões de reais distribuídos em áreas distintas.

Única cidade fluminense a ter suas propostas aprovadas, Macaé se destaca pelos projetos de renovação da frota de ônibus elétricos, no montante de 95,3 milhões de reais; regularização fundiária, com 3 milhões de reais; e abastecimento de água em área rural, com 3,7 milhões de reais.

"A renovação da frota para ônibus elétricos, que utiliza energia limpa, visa promover a sustentabilidade ambiental. Além disso, para alcançar essa meta e melhorar a qualidade de vida da população das áreas rurais, os recursos serão aplicados no abastecimento de água no Arraial do Sana, em Glicério e na Serra Escura, localizados na região serrana de Macaé, assim como na regularização fundiária", detalhou a prefeitura.

Simone Sales, diretora executiva da Secretaria Adjunta de Relações Institucionais de Macaé, ressalta que, além dos três projetos anunciados nesta semana, o município conta com outros 21,6 milhões de reais em projetos aprovados no Novo PAC.

Entre eles, destacam-se projetos de escola em tempo integral, no valor de 13,7 milhões de reais; transporte escolar, com 581,8 mil reais; creches e escolas de educação infantil, com 4,3 milhões de reais; Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com 2,4 milhões de reais; e Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), com 513,6 mil reais.