Equipe técnica passou por curso de capacitação para implementar a atividade - Foto: Divulgação

Equipe técnica passou por curso de capacitação para implementar a atividadeFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2024 13:13

Macaé - A partir do dia 20 de maio, a Secretaria de Saúde de Macaé, por meio do Programa IST/Aids, disponibilizará o acesso à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV, como parte dos esforços para expandir os serviços de assistência preventiva na cidade.

Sandra Barcelos, coordenadora do Programa IST/Aids, destaca a importância desse avanço na prevenção e combate ao HIV, enfatizando o compromisso da cidade com a saúde pública.

"A PrEP é uma estratégia preventiva que pode reduzir significativamente o risco de transmissão do HIV quando utilizada adequadamente. Nosso objetivo é ampliar o acesso a essa ferramenta de prevenção para que mais pessoas possam se beneficiar dela", ressalta Sandra.

O médico infectologista e diretor técnico do Programa, Guilherme Ramos, reforça a relevância da PrEP como uma tecnologia recente no SUS, destinada a grupos de maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV.

"É fundamental oferecermos essa alternativa preventiva para grupos como profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, população trans e casais sorodiscordantes. A PrEP representa um avanço significativo na prevenção do HIV", explica Guilherme.

O agendamento para o Serviço de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV será realizado presencialmente na sede do Programa IST/Aids, nas segundas e quartas-feiras, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Os interessados devem comparecer munidos de documento com foto e cartão do SUS do município de Macaé.

O Programa IST/Aids está localizado na Rua Alfredo Backer, 177, Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (22) 2796-1704 ou pelo e-mail dstaids@macae.rj.gov.br.