Distribuidora registrou aumento de 13% no número de postes danificados nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023; - Foto: Ilustração

Distribuidora registrou aumento de 13% no número de postes danificados nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023;Foto: Ilustração

Publicado 13/05/2024 15:10

Com o objetivo de promover a conscientização e mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro no mês que celebra o Movimento Maio Amarelo, um levantamento da Enel Distribuição Rio mostra que foram registradas 391 colisões com postes da rede elétrica em 2023 em toda a sua área de concessão: uma média de mais de uma batida em postes por dia. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, a Enel Rio registrou 142 ocorrências em sua área de concessão contra 126 no mesmo período do ano passado, um aumento de 13%. De acordo com o levantamento da Enel Rio, Macaé aparece com 132 casos.

O responsável por Operação e Manutenção da Enel Distribuição Rio, Fábio Damasceno, informa que esse tipo de ocorrência costuma se concentrar próximo dos finais de semana, entre sexta e segunda-feira. Segundo ele, um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que precisam não apenas substituir a estrutura, mas reconstruir todo o trecho da rede elétrica danificada.

“Em alguns casos mais complexos, é necessário aguardar liberação da perícia para iniciarmos os trabalhos, o que pode aumentar o tempo que os clientes ficam sem energia”, comenta. O executivo também comenta sobre a responsabilidade pelos causados: “Além do risco à vida e impacto da falta de energia a diversos clientes, importante destacar que todo o custo de reposição de estruturas e cabos é repassado a quem provocou o dano ao bem público”, disse.



Com o objetivo de promover a conscientização e mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro no mês em que é realizado o movimento Maio Amarelo, a companhia de energia orienta a população em caso de acidentes com postes.