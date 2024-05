Reflexões e plantio de espécie africana no dia 13 de maio em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 12/05/2024 11:12 | Atualizado 12/05/2024 11:13

Macaé - Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, realizará o plantio de Baobá na praia da Imbetiba, próximo ao anfiteatro. A iniciativa marca o Dia Nacional de Combate e Denúncia contra o Racismo, data que remonta à assinatura da Lei Áurea em 1888, ressignificada como um momento de reflexão e luta.

O Baobá, símbolo de resistência da população negra do Brasil, possui uma dimensão sagrada e ancestral. Seu tronco representa as crianças e os jovens em desenvolvimento, enquanto suas raízes remetem aos ancestrais. A árvore, conhecida como "árvore mãe" em alguns locais do continente africano, é valorizada por seus elementos nutritivos essenciais à sobrevivência humana, além de carregar consigo um legado inseparável do passado de violência contra os povos negros.

O evento de plantio do Baobá convida a comunidade a refletir sobre a história e a resistência dos antepassados, que lutaram para recriar e ressignificar o caminho em direção à liberdade plena. Dorniê Matias, Secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, destaca a importância do 13 de maio como uma data de conscientização e combate ao racismo, ressaltando a necessidade de valorizar a história de lutas e o engajamento dos movimentos sociais na busca por direitos e igualdade.

A Prefeitura de Macaé mantém a campanha antirracista e o atendimento do Disque Racismo, disponível pelo número (22) 99244-7709, que funciona 24 horas para receber denúncias e orientações sobre violações raciais. A Lei 4.942/2022, sancionada pelo prefeito Welberth Rezende, dispõe do Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial, reforçando o compromisso do município com a promoção da igualdade e o combate ao racismo.