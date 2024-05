Os suspeitos foram prontamente reconhecidos pela vítima - Foto: Divulgação

Publicado 11/05/2024 15:27

Macaé - A equipe da Operação Segurança Presente de Macaé agiu com rapidez e eficiência ao receber informações sobre um assalto no Bairro Imbetiba, perpetrado por dois indivíduos a bordo de um veículo Fox Vermelho. Os agentes colocaram em prática um plano estratégico de cerco, resultando na abordagem do veículo em apenas 3 minutos após o crime.



Durante a revista, foram encontrados 3 aparelhos celulares, incluindo um pertencente à vítima do roubo, além de uma bicicleta no interior do veículo. Os suspeitos foram prontamente reconhecidos pela vítima, autuados e detidos. Verificou-se ainda que ambos tinham antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.



