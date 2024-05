Medida visa garantir que toda a população tenha acesso justo aos itens essenciais - Foto: Douglas Smmithy

Medida visa garantir que toda a população tenha acesso justo aos itens essenciaisFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/05/2024 15:48

Macaé - O Procon Macaé emitiu um comunicado nesta sexta-feira (10) em resposta à situação crítica no Rio Grande do Sul, fornecendo orientações aos fornecedores sobre a venda equitativa de certos produtos. A medida visa garantir que toda a população tenha acesso justo aos itens essenciais, sem discriminação, especialmente diante de um aumento desproporcional na demanda que possa prejudicar o interesse público e o bem-estar coletivo.

Segundo o comunicado, qualquer aumento injustificado de preços durante períodos de crise é considerado uma prática comercial inadequada e pode resultar em sanções pelo Procon. Portanto, o órgão enfatiza a importância de os fornecedores evitarem aumentos abusivos e colaborarem para manter a estabilidade econômica e social.

As equipes do Procon Macaé estão disponíveis para receber denúncias ou esclarecer dúvidas pelos telefones (22) 2759-0801 e (22) 2765-8700, ou pelo e-mail procon@macae.rj.gov.br. Essa iniciativa reforça o compromisso do órgão em proteger os direitos dos consumidores e combater práticas comerciais prejudiciais em momentos de crise.