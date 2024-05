As primeiras informações são apresentadas durante uma palestra - Foto: Divulgação

As primeiras informações são apresentadas durante uma palestraFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2024 11:16

Macaé - Macaé é palco de uma importante iniciativa educativa nesta semana, com a colaboração do Sindipetro-NF e das escolas municipais. Em um esforço conjunto, estudantes de 25 instituições de ensino estão envolvidos na Semana do Trânsito, que visa proporcionar uma imersão no universo da segurança viária por meio de atividades práticas e lúdicas realizadas na sede do sindicato.

Os alunos são recebidos com palestras elucidativas sobre as regras de trânsito, seguidas por exercícios interativos que simulam situações reais de circulação nas vias públicas. Aprendem sobre a importância dos cuidados ao atravessar a rua, a interpretação das placas de sinalização, o respeito aos limites de velocidade e a compreensão das cores dos semáforos.

A Semana do Trânsito, inserida no contexto do Maio Amarelo, é uma oportunidade para que as crianças e adolescentes se tornem conscientes das boas práticas de segurança viária e, assim, possam compartilhar esse conhecimento com suas famílias e comunidades.

O Sindipetro-NF se destaca pelo apoio integral a essa iniciativa, proporcionando a estrutura necessária para a realização das atividades. O Maio Amarelo, uma campanha global liderada pela ONU e pela OMS, reforça a importância da conscientização para a redução dos acidentes de trânsito em todo o mundo.