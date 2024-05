Custo da prefeitura com energia elétrica chega a 20 milhões de reais por ano - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Custo da prefeitura com energia elétrica chega a 20 milhões de reais por anoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 08/05/2024 13:37

Macaé - A Secretaria Adjunta de Políticas Energéticas de Macaé apresentou, em sessão ordinária da Câmara Municipal, um projeto que visa implementar o uso de placas solares em todos os prédios públicos da cidade. A iniciativa, debatida a convite do vereador Professor Michel (CIDADANIA), tem como objetivo principal a transição para uma fonte de energia mais econômica e sustentável.

Thiago Rocha, secretário adjunto de Políticas Energéticas, destacou a importância de aliar a energia limpa à eficiência energética para reduzir os gastos municipais. Ele ressaltou que, atualmente, a prefeitura gasta cerca de R$ 20 milhões por ano com energia elétrica, resultando em um desperdício anual de aproximadamente R$ 6 milhões devido ao alto custo e à ineficiência.

Além dos benefícios econômicos, Rocha enfatizou os aspectos ambientais do projeto, salientando sua relevância diante dos desafios do aquecimento global, exemplificado pelas recentes tragédias causadas por chuvas no Sul do país.

O projeto, que não requer investimento público inicial, aproveita as alterações da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), possibilitando a implementação por meio do chamado “Contrato de Eficiência”. Segundo Rocha, a empresa vencedora da licitação será responsável pela instalação dos sistemas solares fotovoltaicos, garantindo uma economia nas contas de energia.

Após a apresentação em plenário, o projeto será encaminhado à Secretaria Adjunta de Planejamento para a reserva orçamentária e, posteriormente, ao setor de licitações da Secretaria de Infraestrutura para elaboração do edital e contrato com a empresa vencedora. A previsão é de que o chamamento público seja publicado no início de junho, com o resultado da licitação esperado para agosto e a implantação prevista para o fim de agosto ou início de setembro.