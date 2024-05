Toni Platão canta "O Amor Segundo Herbert Vianna" - Foto: Divulgação

Toni Platão canta "O Amor Segundo Herbert Vianna"Foto: Divulgação

Publicado 06/05/2024 12:30

O talentoso Toni Platão está de volta aos palcos com sua inconfundível voz e energia contagiante para uma turnê especial dedicada ao legado de Herbert Vianna. Com o espetáculo "O Amor Segundo Herbert Vianna", o músico promete uma jornada emocionante através de canções que marcaram época e ainda ecoam nas memórias de milhares de fãs.

Acompanhado pela The Soft Parade Band, formada por músicos igualmente talentosos, Platão levará ao público um repertório cuidadosamente selecionado, repleto de sucessos que atravessaram décadas e continuam a encantar gerações. A turnê terá início em Macaé, no próximo dia 10 de maio, no teatro Firjan SESI, às 20h.

A atmosfera nostálgica do show promete envolver o público em uma viagem pelos grandes clássicos de Herbert Vianna, como "Óculos", "Meu Erro", "Nada por Mim", entre outros. Além disso, hits como "Derretendo Satélites" e "Saber Amar" também farão parte do repertório, recriados com a marca registrada de Toni Platão.

Para esta turnê, Platão mergulhou no vasto repertório do compositor e guitarrista dos Paralamas do Sucesso, escolhendo cuidadosamente as músicas mais emblemáticas e românticas. O processo de seleção envolveu a audição de centenas de faixas até chegar ao setlist ideal, que promete emocionar os fãs mais ardorosos.

O show "O Amor Segundo Herbert Vianna" já teve uma gravação ao vivo em 2023, no Teatro Rival, com participações especiais de artistas como Mumuzinho, Sandra Sá, Chico Chico, Fernanda Abreu, Léo Jaime, Paulo Ricardo, Leila Pinheiro e Roberto Menescal. Essas colaborações estão disponíveis em plataformas digitais, como o Spotify.

Com ingressos acessíveis, entre R$20,00 e R$40,00, o espetáculo promete ser uma celebração do amor e da música brasileira, reafirmando a importância do legado de Herbert Vianna na cultura nacional.