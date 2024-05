Estimativa, é que as vendas aumentem em comparação com o ano passado. - Foto: Douglas Smmithy

Estimativa, é que as vendas aumentem em comparação com o ano passado. Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/05/2024 10:20

Macaé - À medida que o mês de maio segue os dias, o comércio de Macaé já se movimenta em preparação para uma das celebrações mais importantes do ano: o Dia das Mães. Esta data é tradicionalmente marcada por um aumento significativo nas vendas, com os estabelecimentos comerciais ajustando seus estoques e oferecendo produtos especiais para satisfazer as demandas dos consumidores. A estimativa, é que as vendas aumentem em comparação com o ano passado.

As floriculturas, por exemplo, são destaque neste período, sendo procuradas por aqueles que desejam presentear suas mães com arranjos florais encantadores. Das orquídeas aos buquês elaborados, as flores representam uma escolha simbólica e emocionante para expressar carinho e gratidão. "Nos preparamos para esta época com uma variedade de opções florais, buscando proporcionar aos nossos clientes alternativas únicas e personalizadas", destaca um dos proprietários de floricultura.

Entretanto, além das flores, outras lojas também se preparam para atender às necessidades dos consumidores em busca do presente perfeito para suas mães. Na loja de roupas gerenciada por Sabrina Lima, no Calçadão, as bolsas e necessaires têm sido os itens mais procurados. Com uma faixa de preço variando de R$ 30 a R$ 300, a loja oferece ainda uma seleção de acessórios e joias folheadas, ampliando as opções de presentes disponíveis para os clientes. "Estamos otimistas para esta temporada e nos esforçamos para manter um estoque diversificado, pronto para atender à alta demanda que esperamos receber", afirma Sabrina.

Além disso, a loja também oferece opções no atacado, atendendo às necessidades das mães empreendedoras que buscam revender os produtos. "O Dia das Mães é uma oportunidade não apenas de celebrar, mas também de prosperar, tanto para nós quanto para nossos clientes", ressalta Sabrina.