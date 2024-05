Devido às obras de asfaltamento da estrada, dois horários precisarão ser suspensos de segunda e quinta-feira - Foto: Ilustração

Publicado 05/05/2024 13:46

Macaé - A partir de segunda-feira (6), a linha de ônibus S13A Frade x Sana terá alterações em seus horários devido às obras de asfaltamento na Estrada do Sana. O bloqueio total da via, das 22h às 6h, de segunda a quinta-feira, exigirá a suspensão de dois horários específicos.

Segundo informações da Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana, os horários das 4h, partindo do Sana, e das 22h30, partindo do Frade, não estarão em operação durante os dias úteis da semana enquanto as obras estiverem em andamento.

Os novos horários de segunda a quinta-feira serão os seguintes:

Saindo do Sana: 6h30, 11h, 14h, 17h e 21h.

Saindo do Frade: 5h30, 9h30, 12h30, 15h30 e 19h30.