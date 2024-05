Os números destacam a eficácia das ações preventivas e repressivas - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 03/05/2024 10:08

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável pela segurança em Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, apresentou resultados notáveis na redução da criminalidade em abril deste ano. Os números destacam a eficácia das ações preventivas e repressivas conduzidas pela equipe da unidade em diversas modalidades de crimes, incluindo homicídios, roubos de veículos e roubos de rua.

Houve uma queda contínua no número de homicídios. Em abril de 2024, registrou-se uma diminuição de 64% em comparação com o mesmo período do ano anterior, marcando o menor índice de homicídios já registrado para o mês de abril.

Os roubos de veículos também apresentaram uma redução significativa. No mesmo mês de 2024, a queda foi de 85% em relação a abril de 2023, estabelecendo um novo recorde de menor número de roubos de veículos para o período.

Os roubos a pedestres também tiveram uma diminuição notável. Abril de 2024 registrou uma queda de 65% em relação ao mesmo mês do ano anterior, marcando o menor número de assaltos já registrados para o período.

Os roubos de carga praticamente desapareceram, sem nenhum registro nos últimos quatro meses. Essa queda nos índices de criminalidade é um indicador positivo para o 32º BPM, que, em parceria com a Polícia Civil, Programa Segurança Presente, prefeituras e demais órgãos de segurança pública, tem trabalhado incansavelmente para tornar toda a região uma comunidade mais segura.