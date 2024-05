Ação ocorreu após denúncias recebidas nos canais de reclamação do Procon e em redes sociais - Foto: Divulgação

Publicado 01/05/2024 21:09

Macaé - Uma ação coordenada entre o Procon Macaé e a Coordenadoria da Vigilância Sanitária resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos impróprios para o consumo em um estabelecimento de produtos naturais na cidade. A operação, desencadeada na segunda-feira (29), foi uma resposta às denúncias recebidas pelos canais de reclamação do Procon e nas redes sociais.

Fiscais que compareceram ao local, situado no Centro de Macaé, constataram uma série de irregularidades, incluindo produtos vencidos e inadequados para a comercialização.

A secretária Adjunta do Procon, Júlia Holst, ressaltou a relevância da operação para proteger a saúde e segurança dos consumidores locais. Ela enfatizou a importância da cooperação entre os órgãos de fiscalização e controle para garantir o cumprimento das normas de segurança alimentar.

"A operação reforça o compromisso do Procon Macaé em assegurar que os produtos comercializados estejam em conformidade com as normas vigentes, visando evitar problemas de saúde decorrentes do consumo de alimentos vencidos", afirmou Holst.

O Procon Macaé está localizado na Avenida Presidente Feliciano Sodré, 466, no térreo do Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), no Centro da cidade. O atendimento presencial ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (com fornecimento de senhas até as 16h); e o atendimento virtual está disponível através do endereço eletrônico atendimento.procon@macae.rj.gov.br. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (22) 2759.0801.