Encontro, realizado na Cidade Universitária, também lançou e-book do diagnóstico e hotsite do projetoFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2024 18:36 | Atualizado 30/04/2024 18:36

Mais uma etapa do projeto Macaé +20 avança. O painel “Governança Municipal Frente aos Compromissos com o Desenvolvimento Sustentável”, promovido, nesta terça-feira (30), pelo Escritório de Gestão, Indicadores e Metas (Egim), na Cidade Universitária, reuniu representantes do poder público, academia e sociedade civil organizada. O objetivo foi aprofundar o debate sobre o futuro da cidade e, ainda, lançar o e-book do Caderno I (diagnóstico) e hotsite do projeto.

O prefeito Welberth Rezende destacou a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável do município. “A entrega desse documento para a sociedade macaense representa dimensionar o município que desejamos para os próximos anos. A iniciativa é fundamental para acertarmos ainda mais no momento da decisão. Vale lembrar que a participação popular também é muito importante para continuarmos melhorando a vida das pessoas”, disse o prefeito.



O Macaé + 20 é um planejamento estratégico do município que considera o gerenciamento dos recursos e o alcance das metas planejadas. Após a fase de diagnóstico, o projeto está finalizando o Caderno II, que evidencia como os problemas diagnosticados serão resolvidos de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – um pacto global. A fase três será o monitoramento e avaliação de todo o trabalho para garantir a execução do que foi programado.



O gerente do Egim, Romulo Campos, pontuou a colaboração dos técnicos das secretarias, com a parceria das universidades, especialmente da UFF e da UFRJ, que ofereceram todo suporte para aprimorar a iniciativa. “O projeto está sendo construído com a colaboração de diversos segmentos e instituições e seguimos rumo a terceira etapa, com os caminhos, soluções e seus instrumentos orçamentários, para em seguida monitorar e avaliar”, frisou Romulo.



O representante da Secretaria Executiva da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Lavito Person Motta Bacarissa, parabenizou a iniciativa. “Os gestores e técnicos desse projeto estão de parabéns, pois o material é primoroso e alinhado com a agenda 2030, entre outros benefícios como combate à pobreza, fortalecimento da democracia e posicionamento com a comunidade internacional”, ressaltou.



A coordenadora do Macaé + 20, Scheila Abreu, afirmou que o projeto desenvolveu uma metodologia local, com a entrega de seis áreas de resultados: Ambientalmente Sustentável e Resiliente; Organizada e Funcional; Econômica, Empreendedora e Inovadora; Saudável, Social e Inclusiva; Escolarizada; Segura, Integrada e Inteligente.



O encontro contou ainda com a presença do secretário da Casa Civil, Harã Moreira; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna; da vereadora Iza Vicente; do professor e diretor da UFF em Macaé, Juliano Alves; do representante do Líder Norte e da iniciativa privada, Glauco Nader; e da doutora em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora adjunta do Instituto Politécnico da UFRJ - Macaé/RJ, Gisele Silva Barbosa.