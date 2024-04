O secretário também lembrou de campanhas e projetos de incentivo à cultura, economia e turismo, voltados à essa população - Foto: Divulgação

O secretário também lembrou de campanhas e projetos de incentivo à cultura, economia e turismo, voltados à essa populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2024 17:56

Macaé - O Grande Expediente da última sessão ordinária da Câmara Municipal de Macaé foi marcado pela apresentação do plano de ações do novo Secretário de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, Dorniê Matias. O convite ao gestor foi feito pelo vereador Edson Chiquini (CIDADANIA), autor do Estatuto da Igualdade Racial de Macaé em vigor desde 2022.

Durante a sessão, Matias destacou o pioneirismo do município ao desenvolver seu próprio Estatuto de Igualdade Racial e ingressar na Rede de Cidades Antirracistas. Além disso, ressaltou as ferramentas disponíveis para combater o racismo, como o Disque Denúncia Macaé Antirracista e a Lei Diogo Drosa, que impõe multas pela prática de racismo, proposta pelo vereador Chiquini em referência ao ator Diogo Drosa.

Entre as iniciativas planejadas pela Secretaria estão cursos de letramento racial e políticas afirmativas para servidores, sensibilização sobre saúde da população negra para profissionais da saúde e programas voltados à juventude negra e agentes de segurança pública.

Matias também anunciou campanhas e projetos de incentivo à cultura, economia e turismo para a população negra, além de prêmios para indivíduos e empresas que se destacam na luta antirracista.

Durante a sessão, o secretário abordou o caso de injúria racial envolvendo um quiosque na Praia do Pecado, assegurando que o mesmo está sendo acompanhado pela Procuradoria e esperando a punição adequada.

A visita à Câmara também incluiu a revelação de um projeto de revista em quadrinhos contando a história de Carukango, figura histórica importante para Macaé e Conceição de Macabu.

O presidente da Câmara, vereador Cesinha (SOLIDARIEDADE), agradeceu a presença do secretário, destacando a importância das políticas públicas na área e reforçando a necessidade de conscientização e educação da sociedade.